Бенксі створив різдвяну інсталяцію у Віфлеємі

Британський анонімний художник Бенксі створив різдвяну інсталяцію у своєму готелі Walled Off Hotel в палестинському місті Віфлеєм, розташованому на Західному березі річки Йордан на кордоні з Ізраїлем.

Про це повідомляє AFP.

На графіті під назвою "Шрам Віфлеєму" зображено народження маленького Ісуса. Святе сімейство розташувалося перед стіною з бетонних блоків. Персонажі "підсвічуються" через діру, ніби, спричинену вибухом. Дірка формою нагадує Різдвяну зірку.

На стіні також містяться надписи англійською мовою "Love" (любов) та французькою – "Paix" (мир).

Робота встановлена у готелі Walled-Off, який Бенксі відкрив у березні. Вікна кожного з десяти номерів готелю виходять на Ізраїльський роз'єднувальний мур, зведений для захисту від можливих атак з Палестини. У самих палестинців ця стіна вважається символом гноблення і расизму.

"Це вертеп… Бенксі має власний внесок у Різдво", - сказав менеджер готелю Віссам Сальсаа.

За його словами, "це прекрасний спосіб розповісти історію Віфлеєма - різдвяну історію, по-іншому - змусити людей більше думати" про те, як живуть палестинці у Віфлеємі.

"Бенксі намагається бути голосом для тих, хто не може говорити", - додав Сальсаа.

Ізраїльський роз'єднувальний мур, який також називається Мур безпеки — це фортифікаційна споруда, яку Ізраїль будує навколо палестинських територій Західного берегу ріки Йордан. Мур передбачався, як захист від терористичних актів палестинців, побудований переважно на палестинських територіях. Будівництво муру є об'єктом критики, як з боку палестинців, які називають цю споруду "Муром апартеїду", так і з боку деяких міжнародних організацій, які вказують на порушення прав людини, експроприацію земель, незручності для палестинців тощо.

Фото: AFP