Бенксі новим муралом "перетворив" безхатька на Санта-Клауса
Відео
Укрінформ
Британський вуличний художник Бенксі намалював новий мурал, яким хоче привернути увагу до безхатьків у країні.
Відео роботи він оприлюднив в Instagram.
Як видно на відео, на стіні позаду лавки, де лежить чоловік-безхатько, домальовані кілька оленів, які начебто відвозять його до зіркового неба.
Сам мурал намальований на одній з вулиць британського міста Бірмінгем.
Як повідомлялося, в одному з районів Лондона виявили мурал британського вуличного художника Бенксі, який був намальований 11 років тому.