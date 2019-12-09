Бенксі новим муралом "перетворив" безхатька на Санта-Клауса

Британський вуличний художник Бенксі намалював новий мурал, яким хоче привернути увагу до безхатьків у країні.

Відео роботи він оприлюднив в Instagram.

Як видно на відео, на стіні позаду лавки, де лежить чоловік-безхатько, домальовані кілька оленів, які начебто відвозять його до зіркового неба.

Сам мурал намальований на одній з вулиць британського міста Бірмінгем.

Як повідомлялося, в одному з районів Лондона виявили мурал британського вуличного художника Бенксі, який був намальований 11 років тому.