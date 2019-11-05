У Лондоні знайшли невідомий мурал Бенксі

У Ноттінг Хілл, одному з районів Лондона, виявили мурал британського вуличного художника Бенксі, який був намальований 11 років тому.

Про це повідомляє Independent.

"Мурал містичного вуличного художника Бенскі був виявлений в Ноттінг Хілл", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє газета, мурал, на якому зображений художник із мольбертом та підписом червоними літерами від "Бенксі", був огороджений риштуванням з 2008 року.

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Як повідомлялося, британський вуличний художник Бенксі відкрив у Лондоні магазин своїх робіт, до якого не можна потрапити. Товари можна лише роздивитися через вітрину, а придбати - через Інтернет.