Щури у ванній: Бенксі створив арт-об'єкт на тему самоізоляції
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Укрінформ
Британський вуличний художник Бенксі створив арт-об'єкт, присвячений темі самоізоляції.
Свою роботу він опублікував у Instagram.
“Моя дружина ненавидить, коли я працюю з дому”, — підписав Бенксі публікацію.
Пост являє собою пʼять фотознімків з ванної кімнати. На них щури влаштували безлад, взаємодіючи з різними предметами.
У дзеркалі також видно відображення стіни, на якій намальовані кілька ліній в ряд, перекреслених косою рисою. Таке позначення зазвичай використовують для відліку днів.
Водночас залишається невідомим, чи дійсно це будинок Бенксі.
Як повідомляв Укрінформ, вуличний художник Бенксі намалював у британському місті Брістол новий мурал до Дня святого Валентина.