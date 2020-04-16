Щури у ванній: Бенксі створив арт-об'єкт на тему самоізоляції

Британський вуличний художник Бенксі створив арт-об'єкт, присвячений темі самоізоляції.

Свою роботу він опублікував у Instagram.

“Моя дружина ненавидить, коли я працюю з дому”, — підписав Бенксі публікацію.

Пост являє собою пʼять фотознімків з ванної кімнати. На них щури влаштували безлад, взаємодіючи з різними предметами.

У дзеркалі також видно відображення стіни, на якій намальовані кілька ліній в ряд, перекреслених косою рисою. Таке позначення зазвичай використовують для відліку днів.

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Водночас залишається невідомим, чи дійсно це будинок Бенксі.

Як повідомляв Укрінформ, вуличний художник Бенксі намалював у британському місті Брістол новий мурал до Дня святого Валентина.