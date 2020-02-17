Вандали зіпсували мурал Бенксі до Дня закоханих

У британському місті Брістоль вандали пошкодили мурал, присвячений Дню святого Валентина, який намалював відомий андерграундний художник під псевдонімом Бенксі.

Про це повідомляє BBC.

"Мурал, створений відомим андеграундним художником Бенксі у британському місті Брістоль, присвячений Дню святого Валентина, був стертий всього через 2 доби після появи", - йдеться в повідомленні.

Banksy's latest artwork vandalized after just two days https://t.co/tUnC4dQW2x pic.twitter.com/PtRTiaZLSJ — New York Post (@nypost) February 16, 2020

Ця картина, яка зображала молоду дівчину, що запускає червоні квіти з рогатки, з’явилася на стіні одного з будинків у Брістолі у четвер. Сам художник Бенксі підтвердив своє авторство невдовзі в Instagram.

Дочка власника будинку, на якому був створений мурал, заявила, що її родина дуже засмучена інцидентом.