17-ий Docudays UA відкриється в онлайн-трансляції 24 квітня

Вже 24 квітня о 19:00 розпочнеться церемонія відкриття 17-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі фестивалю.

"Ми вирішили не робити церемонію в записі, а вийти в стрімі, аби зберегти відчуття унікальності моменту й дати можливість гостям підключатися до нас у режимі реального часу. Для виходу в ефір наш арт-відділ взявся за декорування офісу й переробив центральну кімнату на студію. Звідси будуть виходити в ефір ведучі. А протягом фестивалю тут виступатимуть спікери правозахисних дискусій RIGHTS NOW!" - сказала директорка з комунікацій фестивалю Дар’я Аверченко.

Як зазначається, на церемонії насамперед розкажуть про те, як буде працювати фестиваль онлайн, як мандрувати сайтом у пошуку корисної інформації і текстів, як ставити запитання режисерам, голосувати за фільм чи брати участь у дискусіях. Також розкажуть про родзинки кінопрограми, розклади стрімів і символічно відкриють доступ до самих фільмів на DOCU/SPACE. Церемонія буде максимально інтерактивною – з розіграшами та сюрпризами.

Після офіційного відкриття фестивалю на глядачів чекає:

20:00 – Tête-à-tête: Клер Сімон & Антельм Відо. Видатна режисерка незалежного французького кіно Клер Сімон і програмний директор Одеського міжнародного кінофестивалю Антельм Відо в публічній розмові поговорять про методи й особливості їхніх робіт, про взаємини між режисеркою, героями й глядачами, про зв’язок форматів кіно і фестивалів.

21:30 – Показ першої серії фільму «Село» Клер Сімон. 10-серійний фільм «Село» розгортається навколо команди кінофестивалю у французькому селі Люсса, де тісно переплітаються виноробство та документалістика.

З візією про доступність незалежного документального кіно фестивальна команда вирішує створити телевізійну платформу для виробництва та демонстрації фільмів. Це великий крок для команди, адже заснована на ідеях рівності та горизонтальності, вона опиняється перед викликами інституціалізації, глобалізації та залежності від фінансування.

23:00 – Happy Hours.

17-ий Docudays UA триватиме з 24 квітня по 3 травня. Вперше він пройде в онлайн-режимі.