Goethe-Institut проведе Хататон на підтримку української культури

Goethe-Institut в Україні ініціює онлайн-ідеятон, що збирає разом технічну та культурну спільноти України до пошуку рішень з огляду на пандемію COVID-19.

Про це повідомляється на офіційному сайті інституції.

«Зараз культурний сектор в Україні переживає важкі часи. Постійний партнер та організатор багатьох культурних подій Goethe-Institut в Україні не може лишатися осторонь, саме тому ми спільно з House of Europe та Посольством Німеччини ініціювали проведення Хататону Hack The Culture, який об'єднує професіоналів з різних сфер на онлайн-платформі для пошуку спільних рішень і розробки проєктів», - зазначає Беате Кьолер, директорка Goethe-Institut в Україні.

Як повідомляється на сторінці заходу, команди з найбільш інновативними проєктами можуть виграти призи в 3000 євро. Автори найперспективніших ідей зможуть податися на грант до 25 000 євро. Хататон Hack The Culture відбудеться 24–26 квітня. Онлайн-ідеятону передувала серія вебінарів, присвячених нагальним викликам у культурній сфері.