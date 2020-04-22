В IT-професіях за п'ять років кількість жінок зросла вчетверо — експерти

За останні кілька років кількість дівчат в ІТ у нашій країні значно збільшилася.

Про це заявила керівник департаменту підбору талантів GlobalLogic Ukraine Ірина Кононенко на онлайн брифінгу, присвяченому встановленню в Україні "Дівчатами в IКT" Національного рекорду України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За останні п'ять років кількість дівчат в IT-професіях зросла у майже чотири рази. Приблизно з дев'яти до 40 тисяч", — сказала вона.

Кононенко додала, що це свідчить про недоречність стереотипу про "чоловічі" та "жіночі" професії.

Як повідомлялося, 23 квітня відбудеться онлайн-марафон, який проходитиме 16 годин поспіль. На ньому 32 айтішниці розповідатимуть про секрети власного успіху, особливості своєї роботи, та дадуть цінні поради школяркам та студенткам про побудову кар'єри у сфері інформаційних технологій.