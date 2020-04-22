Актори "Друзів" долучилися до "коронавірусного" челенджу Ді Капріо та Де Ніро
Про це повідомила акторка Дженніфер Еністон в Instagram.
«Привіт, друзі! Ми такі раді приєднатися до #AllinChallenge, щоб допомогти людям бути ситими та здоровими в цей час. Ми запрошуємо вас і п'ятьох ваших друзів приєднатися до нашої шістки на Stage 24. Будьте нашими гостями в павільйоні, де ми зніматимемо наше возʼєднання від телеканалу HBO», – йдеться у дописі.
Для участі у челенджі потрібно зробити пожертву, хто скільки може, у благодійні фонди.
Як повідомляв Укрінформ, #AllinChallenge запустили голлівудські актори Леонардо Ді Капріо та Роберт Де Ніро. Найщедріший шанувальник зможе зіграти епізодичну роль разом з акторами у новому фільмі Мартіна Скорсезе «Убивці квіткового Місяця».
До челенджу також долучився актор Метью МакКонахі. Він запропонував фанам приєднатися до нього на футбольному матчі в Техаському університеті.
Станом на ранок 22 квітня в світі зафіксовано 2 557 837 випадків коронавірусу, з них 695 262 особи одужали і 177 664 померли.
Фото: Instagram Дженніфер Еністон