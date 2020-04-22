Актори "Друзів" долучилися до "коронавірусного" челенджу Ді Капріо та Де Ніро

Актори культового серіалу «Друзі» вирішили долучитися до благодійної ініціативи #AllinChallenge, метою якої є збір коштів для літніх людей, дітей і медиків в умовах пандемії коронавірусу.

Про це повідомила акторка Дженніфер Еністон в Instagram.

«Привіт, друзі! Ми такі раді приєднатися до #AllinChallenge, щоб допомогти людям бути ситими та здоровими в цей час. Ми запрошуємо вас і п'ятьох ваших друзів приєднатися до нашої шістки на Stage 24. Будьте нашими гостями в павільйоні, де ми зніматимемо наше возʼєднання від телеканалу HBO», – йдеться у дописі.

Для участі у челенджі потрібно зробити пожертву, хто скільки може, у благодійні фонди.

Як повідомляв Укрінформ, #AllinChallenge запустили голлівудські актори Леонардо Ді Капріо та Роберт Де Ніро. Найщедріший шанувальник зможе зіграти епізодичну роль разом з акторами у новому фільмі Мартіна Скорсезе «Убивці квіткового Місяця».

Читайте також: Джонні Депп завів сторінку в Instagram через карантин

До челенджу також долучився актор Метью МакКонахі. Він запропонував фанам приєднатися до нього на футбольному матчі в Техаському університеті.

Станом на ранок 22 квітня в світі зафіксовано 2 557 837 випадків коронавірусу, з них 695 262 особи одужали і 177 664 померли.

Фото: Instagram Дженніфер Еністон