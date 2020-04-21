"Книжковий Арсенал" оголосив про старт конкурсу для школярів

Укрінформ
Карантин змусив перенести дати «Книжкового Арсеналу», але він не став на заваді старту конкурсу для школярів «Антитвір».

Про це повідомляється на сайті Мистецького арсеналу.

«Запрошуємо учнів 8-11 класів традиційно взяти участь у літературному конкурсі без обмежень і цього року поміркувати над темою «Все буде добре. Чи ні?», - зазначають організатори конкурсу.

Вони наголошують, що ми живемо у непевні та тривожні часи, але тим важливіше писати історії – для себе, сучасників та наступних поколінь.

«Бокаччо під час епідемії написав «Декамерон», а що напишете ви? Яку позицію оберете - оптиміста чи скептика? Цього разу ми не робимо жодних обмежень у жанрі та об’ємі тексту: ми приймаємо фантастичні оповідання й реалістичні щоденники, есе, вірші, п’єси та критичні огляди книжок на тему епідемій», - ідеться у повідомленні.

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Як зазначається, дедлайн подачі робіт на конкурс – до 18:00 22 травня на адресу education@artarsenal.gov.ua У назві листа пишіть «Ваше прізвище_Антитвір».

Твори оцінюються за такими критеріями: оригінальність думки, структурність викладу та загальна грамотність. Роботи топ-20 фіналістів будуть опубліковані на сайті Мистецького арсеналу. А церемонія нагородження переможців відбудеться під час проведення X фестивалю «Книжковий Арсенал».

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