Книжковий Арсенал переносять на кінець серпня

Мистецький арсенал переносить Х Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал», що планувався на 20–24 травня, на пізніші дати наприкінці серпня 2020 року через надзвичайну ситуацію з поширення коронавірусу та подовження карантину до 24 квітня.

Про це повідомляється на сайті Мистецького Арсеналу.

«Для команди фестивалю це є надзвичайно непростим рішенням, та безпека відвідувачів і учасників завжди на першому місці. Книжковий Арсенал є міжнародною подією, яка щороку збирає понад 100 іноземних гостей, більш як 200 видавців та культурних інституцій, понад 55 тисяч відвідувачів», - ідеться в повідомленні.

Як зазначає координаторка фестивалю Юлія Козловець, команда готова провести Х Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» цього року, хоч і розуміє, що він не зможе бути таким, яким його спланували.

«Та ми віримо, що він так само потрібний нашим учасникам і нашим відвідувачам… Тому команда Книжкового Арсеналу продовжує роботу над підготовкою фестивалю. Уточнені дати ми повідомимо додатково. Якщо ситуація знову зміниться, ми будемо змінюватись разом із нею», — зазначила вона.

Щодо подальшої роботи з учасниками, які вже подали свої заявки на участь, кожному з них Оргкомітет повідомить окремою розсилкою.

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Як повідомлялося, попередньо Х «Книжковий Арсенал» був запланований на 20–24 травня 2020 року. Його темою обрано «оптимісти скептики», її куратором став літературознавець Ростислав Семків. Окрім нього, до кураторської команди увійшли письменник Сергій Жадан, літературні менеджери Оксана Хмельовська, Тетяна Родіонова, Юлія Козловець та Оксана Щур, музикознавець Любов Морозова, артменеджер Ольга Жук, письменниця та радіопродюсер Ірина Славінська, куратор сучасного мистецтва Соломія Савчук.