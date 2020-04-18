ПЦУ до 22.00 години приймає онлайн-записки за здоров'я та за упокій

Православна церква України організувала подачу записок за здоров’я та за упокій в онлайн-режимі - їх прийматимуть у суботу, 18 квітня, до 22.00.

Про це повідомляється на сторінці ПЦУ у Facebook.

"Заповнюйте форму іменами близьких, молитва за яких буде обов’язково звершена. Зробити це можна впродовж дня, 18 квітня, до 22.00", - йдеться у дописі.

Зазначається, що онлайн-записки зачитуватимуться у Пасхальну ніч – під час особливого урочистого богослужіння.

"Залишайтеся та моліться вдома – пройдімо це випробування з терпінням та з Богом у серці!", - додали у ПЦУ.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав українців відсвяткувати Великдень удома, аби уникнути спалаху коронавірусу.

А Президент Володимир Зеленський у відеозверненні закликав українців залишатися вдома, зокрема на Великдень, і таким чином проявити єдність заради здоров'я нації та її майбутнього.