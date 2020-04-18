ПЦУ до 22.00 години приймає онлайн-записки за здоров'я та за упокій
Про це повідомляється на сторінці ПЦУ у Facebook.
"Заповнюйте форму іменами близьких, молитва за яких буде обов’язково звершена. Зробити це можна впродовж дня, 18 квітня, до 22.00", - йдеться у дописі.
Зазначається, що онлайн-записки зачитуватимуться у Пасхальну ніч – під час особливого урочистого богослужіння.
"Залишайтеся та моліться вдома – пройдімо це випробування з терпінням та з Богом у серці!", - додали у ПЦУ.
Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав українців відсвяткувати Великдень удома, аби уникнути спалаху коронавірусу.
А Президент Володимир Зеленський у відеозверненні закликав українців залишатися вдома, зокрема на Великдень, і таким чином проявити єдність заради здоров'я нації та її майбутнього.