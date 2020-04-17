Гурт “Андерсон” випустив кліп про бойового медика, який втратив ногу

Український рок-гурт "Андерсон" випустив новий кліп на пісню «Щем», головним героєм якого став бойовий медик, що втратив ногу на війні.

Про це Укрінформу повідомив вокаліст гурту Руслан Кириленко.

«Ми працювали над цією роботою понад рік. Нам важливо показати, як головний герой Єгор крок за кроком йде до самого себе, щоб дійти до людей. Він і зараз усамітнений карантином, живе у львівському гуртожитку, й далі гартуючи дух та приборкуючи тіло», - розповів Кириленко.

За словами Кириленка пісня «Щем» - це оповідь про самотність людини, коли треба просто почати знову жити. Це – вихід, який ти сам відкриваєш для себе, і віра у свої сили, які спроможні змінити тебе.

«Ми вдячні кожному, хто доклав свої зусилля, аби «Щем» почули та побачили. І Єгору Коновалову, який погодився зніматися та відкрититися», - додав соліст.

«Андерсон» - український рок-гурт, створений 2001 року у Києві. Одразу після свого створення гурт потрапив у фінал фестивалю «Подих».

У 2004 році гурт взяв участь у фестивалі Global Battle Of The Bands, посівши друге місце.

У 2008 році випустив перший альбом «Словозброя».

У 2009-му почав запис другого альбому «Життя», але в 2010 році всі записані треки було втрачено з технічних причин. Після перезапису альбом вийшов у 2011 році.

Навесні 2014 року вийшов третій альбом «Серцебиття», який віддзеркалював зміни, що проходили у країні.

У 2015 році вокаліста Руслана Кириленка призвали до лав Збройних сил України.

У 2017 році гурт зібрався знову і записав EP-реліз «Нова Українська Готика», до якого увійшли 3 нових пісні.

У 2018 році випустив пісню «Роботи» та кліп на неї.

Навесні 2020 року – презентував кліп на пісню «Щем».

Фото: kolotylka.blogspot.com