Солістка Nova Opera презентувала авторський сингл "Мій дім"

Солістка формації Nova Opera Мар’яна Головко, яка є авторкою сольного проєкту SUOK, презентувала нову пісню «Мій дім».

З аудіо можна ознайомитися в YouTube.

«Мій Дім» - це цілий всесвіт, що вміщується у погляді коханої людини. Разом із саундпродюсером студії Baker Street Sound Studio Максимом Смоголем нам вдалося зробити пісню такою, як вона звучала в моїй голові», - розповіла співачка в коментарі Укрінформу.

За словами Головко, вона працювала над піснею всю зиму й планувала її вихід у квітні, але аж ніяк не могла передбачити, що поява її нового синглу на всіх світових музичних платформах припаде на карантин.

«Як і для багатьох митців, карантин для мене - це і дуже важкий виклик, і, водночас, очікуваний період, коли ти можеш залишитися сам на сам з собою, своїм думками і своєю творчістю. І для мене особисто - нарешті подовше побути зі своїм коханим чоловіком, з яким ми нещодавно побралися», - сказала вона.

Головко розповіла, що після досить щільного гастрольного періоду з Nova Opera дуже сумувала за домом, тим більше, що нещодавно вийшла заміж, і карантин дав їй таку можливість.

«Це дуже незвично і незручно – не мати постійної зайнятості, адже я мала великі плани на цей рік: і сольні, і разом з Nova Opera, планувала багато працювати як диктор – і раптом виявляється, що нічого такого не буде – це звучало як вирок…», - сказала співачка.

Останні кілька років Головко практично не публікувала нічого зі своєї авторської творчості, здебільшого зосередившись на участі у проєкті Nova Opera, де виконує сучасну академічну музику.

Прогнозувати наразі нелегко, але SUOK планують закінчити дебютний альбом до кінця 2020 року і сподіваються радувати шанувальників творчості колективу частіше.

Фото: Анастасія Телікова