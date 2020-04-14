Vogue написав про львів'янку, яка створює аксесуари зі старих гаджетів

У журналі про моду Vogue написали про українську майстриню Ганну Заруму зі Львова, яка створює незвичні аксесуари зі старих комп’ютерів та телефонів-«розкладушок».

Статтю розміщено на сайті видання.

«Я роблю всі свої вироби з уживаних речей, про які всі забули. Я намагаюся дати їм нове життя», - розповіла Зарума, яка оздоблює вінтажне взуття та сумки.

Їх вона знаходить у букіністичних магазинах і на дворових розпродажах у Львові.

Як пише видання, Instagram української художниці заповнений цікавими технологічними творіннями.

«Уявіть собі сумку на плече, прикрашену залишками телефону Nokia, сережки зі шматків материнської плати, або туфлі, покриті клавіатурою старого комп'ютера», - йдеться у матеріалі.

«Своєю роботою я хочу показати, що немає необхідності мати гроші, щоб займатися мистецтвом», - розповідає 21-річна майстриня.

Студентка юридичного факультету Зарума почала створювати незвичні речі рік тому. Однією з перших її робіт стала пара джинсів, повністю вкритих осіннім листям.

Однак згодом Зарума почала використовувати й інші матеріали, зокрема застарілі гаджети.