Vogue написав про львів'янку, яка створює аксесуари зі старих гаджетів
Статтю розміщено на сайті видання.
«Я роблю всі свої вироби з уживаних речей, про які всі забули. Я намагаюся дати їм нове життя», - розповіла Зарума, яка оздоблює вінтажне взуття та сумки.
Їх вона знаходить у букіністичних магазинах і на дворових розпродажах у Львові.
Як пише видання, Instagram української художниці заповнений цікавими технологічними творіннями.
«Уявіть собі сумку на плече, прикрашену залишками телефону Nokia, сережки зі шматків материнської плати, або туфлі, покриті клавіатурою старого комп'ютера», - йдеться у матеріалі.
«Своєю роботою я хочу показати, що немає необхідності мати гроші, щоб займатися мистецтвом», - розповідає 21-річна майстриня.
Студентка юридичного факультету Зарума почала створювати незвичні речі рік тому. Однією з перших її робіт стала пара джинсів, повністю вкритих осіннім листям.
Однак згодом Зарума почала використовувати й інші матеріали, зокрема застарілі гаджети.