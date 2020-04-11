У смартфонах на Android з'явилася клавіатура для незрячих

З 9 квітня клавіатура Talkback, на основі шрифту Брайля, з'явилась на пристроях з системою Android версії 5.0 або новішою версією.

Про це йдеться у блозі компанії Google.

"Понад 150 років тому винахід шрифту Брайля став революційним кроком у процесі доступу до читання та письма для незрячих. Сьогодні дисплеї зі шрифтом Брайля дають доступ до набору текстових повідомлень на більшості телефонів та комп'ютерів", - повідомили у компанії.

Як зазначається, TalkBack - це нова віртуальна клавіатура Брайля, інтегрована безпосередньо в систему Android. З її допомогою можна робити дописи у соціальних мережах, відповідати на повідомлення, писати короткі електронні листи.

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Розробники упевнені, що нову функцію зможуть легко опанувати усі, хто раніше користувався шрифтом Брайля. Це стандартний макет з 6 клавішами, кожна клавіша означає одну з 6 крапок Брайля, котрі при натисканні друкують будь-яку літеру чи символ. Різні комбінації крапок позначають різні символи: 1 — це «А», а 1 і 2 — це «В» тощо.