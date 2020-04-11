У смартфонах на Android з'явилася клавіатура для незрячих
Про це йдеться у блозі компанії Google.
"Понад 150 років тому винахід шрифту Брайля став революційним кроком у процесі доступу до читання та письма для незрячих. Сьогодні дисплеї зі шрифтом Брайля дають доступ до набору текстових повідомлень на більшості телефонів та комп'ютерів", - повідомили у компанії.
Як зазначається, TalkBack - це нова віртуальна клавіатура Брайля, інтегрована безпосередньо в систему Android. З її допомогою можна робити дописи у соціальних мережах, відповідати на повідомлення, писати короткі електронні листи.
Розробники упевнені, що нову функцію зможуть легко опанувати усі, хто раніше користувався шрифтом Брайля. Це стандартний макет з 6 клавішами, кожна клавіша означає одну з 6 крапок Брайля, котрі при натисканні друкують будь-яку літеру чи символ. Різні комбінації крапок позначають різні символи: 1 — це «А», а 1 і 2 — це «В» тощо.