Українська співачка у Валенсії дає концерти з балкона

Українська оперна співачка харків'янка Юлія Сафонова, яка напередодні пандемії коронавірусу опинилася в іспанській Валенсії, тепер, через карантин, дає концерти з балкона будинку, причому збирає чимало слухачів.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла мати співачки, яка з нею постійно спілкується онлайн, координатор школи журналістики Харківського пресклубу Тетяна Танчук.

"Радію за Юлію, яка в умовах карантину, а в Іспанії його треба жорстко дотримуватися, знайшла спосіб підтримувати не тільки особисту творчу форму, але й шанувальників музики - класичної та сучасної, популярних іспаномовних творів та українських пісень. Судячи з оплесків з балконів, які лунають на відео, такі концерти викликають захоплення валенсійців", - розповіла Тетяна.

За її словами, доньці акомпанує подруга, відома колумбійська піаністка Даніела Окампо. Якось глядачі попросили про черговий концерт, і коли наступного дня творчий дует з'явився на балконі, то на них чекав сюрприз: слухачі вийшли на свої балкони вдягнені у вечірні плаття, як на прем’єру спектаклю. І це, розповіла матері Юля, створило неймовірне відчуття.

Юлія Сафонова музичну освіту здобула в Національній музичній академії імені Чайковського у Києві та у Валенсійській консерваторії. Юлія - перша харків’янка, яка стала учасницею програми Центру Пласидо Домінго у Валенсії. Виконувала оперні партії на сцені Палацу мистецтв королеви Софії (Palacio de las Artes Reina Sofia) та Палаці музики (Palau de la Musica). Юлія також є переможницею міжнародного вокального конкурсу Martin I Soler (Мартін Солер) в Іспанії та лауреатом низки міжнародних конкурсів в Україні.