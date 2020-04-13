Віденський зоопарк перейшов на онлайн презентації тварин

"Людям пропонується написати нам, якої тварини у зоопарку їм особливо не вистачає, і ми виконаємо побажання і "доставимо" цю тварину прямо до них додому за допомогою фото та відео, опублікованих у соцмережах та на нашому сайті", - заявила прес-секретар звіринця Йоганна Буковски.

Найстаріший у світі зоопарк зачинив свої двері для відвідувачів у профілактичних цілях ще 11 березня. Однак, щоб не залишати віденців без їх улюбленців, було прийнято рішення забезпечити можливість віртуального відвідування.

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У своїх щоденних дописах зоопарк інформує про те, як зараз живуть тварини та деякі цікаві факти з їх життя. Особливо не вистачає нині любителям звірят слоненяти Кібалі та ведмежати Фін’я.

Як відомо, найстаріший у світі віденський зоопарк "Шьонбрунн" п’ять років поспіль визнавався кращим зоопарком Європи. На площі понад 17 гектарів проживає 8500 тварин, які представляють понад 700 різних видів з усього світу.