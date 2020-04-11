"Мій герой – це ти": в Україні видадуть книжку про боротьбу з COVID-19

Міністерство охорони здоров’я та Всесвітня організація охорони здоров’я презентують українську редакцію дитячої книжки «Мій герой – це ти» про боротьбу з COVID-19. Надрукують книгу наприкінці квітня.

Про це інформує МОЗ у Facebook.

«МОЗ та ВООЗ презентують українську редакцію дитячої книжки про боротьбу з COVID-19», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що книга «Мій герой – це ти» - казка, яку створили понад 1 700 дітей, батьків, опікунів, психологів та педагогів зі 104 країн світу, котрі поділилися своїми історіями та досвідом боротьби з пандемією COVID-19.

Головні герої твору допомагають дитині зрозуміти емоції та почуття, які можуть виникати через пандемію COVID-19.

«Цю казку дитині чи невеликій групі дітей мають прочитати батьки, опікуни, психологи або педагоги. Дітям не рекомендовано читати книжку самостійно без підтримки дорослих», - наголошують у МОЗ.

Повідомляється, що книгу надрукують та передадуть онкологічним лікарням і дитячим будинкам в Україні наприкінці квітня.

Книжку «Мій герой – це ти» створили Референтна група Міжвідомчого постійного комітету з психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в умовах надзвичайних ситуацій за участі ВООЗ, ЮНІСЕФ України, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародна Федерація товариств Червоного хреста і Червоного Півмісяця.

Як повідомлялося, станом на ранок 11 квітня у світі зафіксовано 1 700 378 підтверджених випадків коронавірусу. 102 755 осіб померли внаслідок пандемії COVID-19, 376 548 осіб одужали.

Фото: МОЗ