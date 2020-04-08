Театр "Актор" покаже виставу "Схід-Захід" онлайн

Київський драматичний театр "Актор" проведе 8 квітня о 19:00 онлайн-трансляцію репертуарної вистави "Схід-Захід".

Трансляція відбудеться у Facebook, повідомив Укрінформу директор - художній керівник театру Слава Жила.

"Перед показом глядачі матимуть творчу зустріч з улюбленими акторами: Риммою Зюбіною, Олесею Жураківською, Василиною Аполлінарією, Віталієм Ажновим, Олександром Жилою, Вікторією Муштей, Оленою Олейніковою, Петром Русаненком та режисеркою Владою Бєлозоренко", - сказав він.

Жила розповів кілька фактів про "Схід-Захід". Вистава з’явилася завдяки роботі соціального театрального проєкту Class Act, ініційованого театральним драматургом та сценаристкою Наталкою Ворожбит у 2016 році.

Тоді свої твори написали 20 підлітків з міст Попасна (Луганська область) і Нововолинськ (Волинь). Бєлозоренко вибрала 5 історій, та вже 11 березня 2018 року відбулась прем’єра вистави.

Авторами текстів вистави є: Влад Волощенко (Миколаївка), Інна Якобчук (Нововолинськ), Богдан Мазурок (Нововолинськ), Оксана Тарасюк (Клесів), Тетяна Ліщук (Клесів), Віталій Шмітько (Попасна - Київ), Надія Шерстюк і Максим Довгань (Щастя).

Як повідомлялося, ідея зробити з творів підлітків репертуарну виставу належить художньому керівнику театру "Актор" Славі Жилі. Уперше за всю історію проєкту Class Act п'єси учасників стали основою репертуарної вистави у театрі.

В актриси Римми Зюбіної одна з ролей - чоловіча, актори Олександр Жила та Петро Русаненко в одній зі сценок перевтілюються в жінок, а Віталій Ажнов стає котом.

Щоразу після завершення вистави актори виходили на сцену із табличками #FreeSentsov. Після повернення з ув’язнення Сенцов прийшов на виставу "Схід-Захід". У фіналі актори традиційно вийшли з аркушами #FreeSentsov і передали їх Олегові.