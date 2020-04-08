Суперповня або Рожевий Місяць: українці спостерігали унікальне явище
Астрономічний повний Місяць настав 8 квітня о 5:36 за київським часом і називався Рожевим. Це 15-й день у місячному календарі.
При цьому відбувся збіг повного Місяця з так званим Супермісяцем – моментом максимального наближення супутника до Землі. У суперповні (цей термін був придуманий 1979 року астрологом Річардом Нолле.) Місяць видається на 15% більшим, ніж зазвичай.
Суперповня / Фото: Микола М'якшиков, Олена Худякова, Юлія Овсяннікова, Віктор Кошмал, Укрінформ
Тобто в цей день супутник Землі не має виглядати рожевим, а радше жовтим, помаранчевим або червоним - залежно від атмосферних умов.
Традиційно з цього повного місяця відраховують дату католицького Великодня – він відбудеться в найближчу неділю, 12 квітня.