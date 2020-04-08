Суперповня або Рожевий Місяць: українці спостерігали унікальне явище

Астрономічний повний Місяць настав 8 квітня о 5:36 за київським часом і називався Рожевим. Це 15-й день у місячному календарі.

При цьому відбувся збіг повного Місяця з так званим Супермісяцем – моментом максимального наближення супутника до Землі. У суперповні (цей термін був придуманий 1979 року астрологом Річардом Нолле.) Місяць видається на 15% більшим, ніж зазвичай.

Суперповня / Фото: Микола М'якшиков, Олена Худякова, Юлія Овсяннікова, Віктор Кошмал, Укрінформ

Через оптичний ефект, відомий як ілюзія Місяця, повний Місяць справді може здаватися величезним, коли підіймається за віддаленими об’єктами на обрії.

Астрономи відзначають, що спостерігати за повним Місяцем краще не в піковий час, а тоді, коли супутник Землі перебуває досить низько над східною частиною горизонту.

Тобто в цей день супутник Землі не має виглядати рожевим, а радше жовтим, помаранчевим або червоним - залежно від атмосферних умов.

Традиційно з цього повного місяця відраховують дату католицького Великодня – він відбудеться в найближчу неділю, 12 квітня.