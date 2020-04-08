Суперповня: зранку Землю очікує максимальне наближення Місяця

На світанку 8 квітня відбудеться так звана суперповня: максимальне наближення повного Місяця до Землі.

Астрономічний повний Місяць настане 8 квітня о 5:36 за київським часом. Це 15-й день у місячному календарі.

При цьому відбудеться збіг повного Місяця з так званим Супермісяцем – моментом максимального наближення супутника до Землі. У суперповні (цей термін був придуманий в 1979 році астрологом Річардом Нолле) Місяць видається на 15% більшим, ніж зазвичай.

Через оптичний ефект, відомий як ілюзія Місяця, повний Місяць справді може здаватися величезним, коли підіймається за віддаленими об’єктами на обрії.

Читайте також: Українці сьогодні спостерігатимуть Супермісяць

Астрономи відзначають, що спостерігати за повним Місяцем краще не в піковий час, а тоді, коли супутник Землі перебуває досить низько над східною частиною горизонту.

Тобто в цей день супутник Землі не має виглядати рожевим, а радше жовтим, помаранчевим або червоним - залежно від атмосферних умов.

Традиційно з цього повного місяця відраховують дату католицького Великодня – він відбудеться в найближчу неділю, 12 квітня.

Фото: Микола М'якшиков, Укрінформ