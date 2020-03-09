Українці сьогодні спостерігатимуть Супермісяць

Над Україною 9 березня спостерігатиметься Супермісяць - це астрономічне явище, коли Місяць і Земля найбільше зближуються, і через це земний супутник візуально стає на кілька відсотків більшим, ніж зазвичай.

Як повідомляє ТСН, 9 березня повня настане о 19:49.

Кожен повний місяць має певну назву: холодний, вовчий, рожевий... Це пов’язано з різноманітними сільськогосподарськими календарями різних народів, приміром, американців і індіанців, які таким чином фіксували зміни природи.

Тож повня у березні, яка буде підсилена Супермісяцем, має назви Заячий місяць, Місяць весняного рівнодення, Місяць переривання сну, Місяць пробудження, Місяць перелому, Місяць початку весни. Всі ці назви свідчать про одне і те саме - про початок весни та пробудження сил природи.

Це період, коли все росте і розвивається, а тому Місяць може допомогти в реалізації ділових чи творчих планів. Від Супермісяця у березні й до наступної повні у квітні людям слід бути сконцентрованими на розкритті та використанні свого прихованого потенціалу.

Вважається, що Місяць найсильніший у повню. У повні Місяць перебуває на вершині своєї енергії та сили. Ця фаза найбільш підходить для духовних, енергетичних практик.

Протягом Супермісяця варто займатися усім, що пов’язано з оновленням, звільненням, самоудосконаленням тощо.

Важливо врахувати, що три дні до, доба самої повні та доба після є важливим енергетичним часом.

Упродовж нинішнього року Супермісяць українці спостерігатимуть кілька разів.