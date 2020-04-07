В Африці знайшли найдавніший череп предка Homo sapiens

Під час розкопок на території ПАР учені знайшли череп, що належить Homo erectus, предку сучасної людини, та має рекордний вік – у 2,04 млн років.

Про це повідомляє The Guardian

«Найдавніший відомий науці череп Homo erectus був виявлений групою австралійських дослідників у локації близько за 40 кілометрів на північ під Йоганнесбурга. Знахідка показує, ці що перші предки людини існували на 200 тисяч років раніше, ніж вважалося», - йдеться в повідомленні.

Провідний автор роботи професор Енді Херріс сказав, що череп був зібраний з більш ніж 150 фрагментів, виявлених в основному кар'єрі Дрімолена, розташованому приблизно в 40 км на північ від Йоганнесбурга в Південній Африці. Ймовірно, предку людини було від двох до трьох років, коли він помер.

До сих пір найдавнішими підтвердженими рештками Homo erectus були кістки віком 1,8 млн років, виявлені в Дманісі, Грузія. Аналіз нової знахідки показав, що їй у 2,04 млн років. Щоб визначити вік знахідки, вчені скористалися уран-свинцевим методом (вік визначається по тому, скільки урану зазнало розпад і перейшло в свинець), методом електронного спінового резонансу і палеомагнетизму.

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Як відомо, в кінці 2019 року антропологи змогли датувати час життя останніх представників Homo erectus – предків людини, що першими покинули Африку й почали розселятися світом. Дослідники тоді вияснили, що представники цього виду масово вимерли між 117 та 108 тисячами років тому і, скоріше за все, не перетиналися з видом Homo Sapiens.

Фото: Supplied by La Trobe University