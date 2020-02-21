У Помпеях після реставрації відкрилися три будинки часів виверження вулкана
Про це повідомляє Smart News.
«Дослідники відновили три будинки, приватні сімейні резиденції, в рамках проєкту Великі Помпеї», - йдеться в повідомленні.
Після шести років реставрації, археологічний парк знову відкрив для туристів будинки знищеного два тисячоліття тому міста Помпеї.У Помпеях після реставрації відкрилися три будинки часів виверження вулкана//Фото: instagram.com/pompeii_parco_archeologico/
Так званий «Будинок закоханих» було виявлено в ході розкопок в 1933 році. Це єдиний будинок у Помпеях, другий поверх якого зберігся майже повністю.
Друга будівля, «Будинок корабля Європа», використовувалася як прибудова для домашньої худоби. Його сучасна назва походить від зображення на північній стіні будівлі: на ньому можна побачити вантажне судно під назвою «Європа», а поруч інші менші судна.
Третя будівля - Будинок саду - будинок з атріумним плануванням і зеленою зоною всередині.
Як відомо, Помпеї було зруйновано виверженням вулкана Везувій у 79 році нашої ери. Місто було вкрите густим шаром вулканічного попелу, який допоміг будівлям зберегтися до наших днів.