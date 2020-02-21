Археологічний парк Помпеї в Італії відкрив для туристів три будинки часів виверження вулкана.

Про це повідомляє Smart News.

«Дослідники відновили три будинки, приватні сімейні резиденції, в рамках проєкту Великі Помпеї», - йдеться в повідомленні.

Після шести років реставрації, археологічний парк знову відкрив для туристів будинки знищеного два тисячоліття тому міста Помпеї.

У Помпеях після реставрації відкрилися три будинки часів виверження вулкана//Фото: instagram.com/pompeii_parco_archeologico/

Так званий «Будинок закоханих» було виявлено в ході розкопок в 1933 році. Це єдиний будинок у Помпеях, другий поверх якого зберігся майже повністю.

Друга будівля, «Будинок корабля Європа», використовувалася як прибудова для домашньої худоби. Його сучасна назва походить від зображення на північній стіні будівлі: на ньому можна побачити вантажне судно під назвою «Європа», а поруч інші менші судна.

Третя будівля - Будинок саду - будинок з атріумним плануванням і зеленою зоною всередині.

Як відомо, Помпеї було зруйновано виверженням вулкана Везувій у 79 році нашої ери. Місто було вкрите густим шаром вулканічного попелу, який допоміг будівлям зберегтися до наших днів.