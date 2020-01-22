Найдавнішому гігантському кратеру на Землі - понад два мільярди років

Дослідники Університету Кертіна в Австралії встановили вік велетенського кратера Яррабубба: він був сформований під час удару метеорита близько 2,2 мільярда років тому.

Про це повідомляє ВВС.

«Вчені в Австралії назвали найдавніший у світі кратер», - йдеться у повідомленні.

Дослідники Університету Кертіна стверджують, що астероїд ударив по Яррабубе в Західній Австралії близько 2,2 мільярда років тому, що робить його найдавнішим із відомих слідів падіння небесного тіла.

Такий висновок зроблено в результаті дослідження мінералів, знайдених у породах на місці кратера.

Дослідники припускають, це ці дані допоможуть пояснити процес потепління, який поклав край льодовиковому періоду.