Найдавнішому гігантському кратеру на Землі - понад два мільярди років
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Укрінформ
Дослідники Університету Кертіна в Австралії встановили вік велетенського кратера Яррабубба: він був сформований під час удару метеорита близько 2,2 мільярда років тому.
Про це повідомляє ВВС.
«Вчені в Австралії назвали найдавніший у світі кратер», - йдеться у повідомленні.
Такий висновок зроблено в результаті дослідження мінералів, знайдених у породах на місці кратера.
Дослідники припускають, це ці дані допоможуть пояснити процес потепління, який поклав край льодовиковому періоду.