Легендарну білу рукавичку Майкла Джексона продали за $100 тисяч

Легендарну білу рукавичку "короля попмузики" Майкла Джексона продали з аукціону за понад 100 тисяч доларів США.

Про це повідомляє The Sun.

"Біла рукавичка, яку носив легендарний співак Майкл Джексон, продали з аукціону за понад 85 тисяч фунтів стерлінгів (104 400 доларів)", - йдеться у повідомленні.

Ця рукавичка, оздоблена кристалами, стала постійним атрибутом американського співака на початку 1980-х років.

Зазначається, що невідомий покупець отримав і листа, в якому сказано, що рукавичка була подарована Дитячому фонду ООН - ЮНІСЕФ у 1998 році.

Як повідомлялося, легендарний попспівак Майкл Джексон помер у 2009 році. Йому було 50 років.