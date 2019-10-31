Майкл Джексон очолив список найбільш високооплачуваних знаменитостей, що померли

Американський впливовий журнал Forbes склав щорічний список найбільш високооплачуваних знаменитостей, що померли.

Серед цьогорічної трійки лідерів — Майкл Джексон, Елвіс Преслі та Чарль Шульц, повідомляється на сайті видання.

Як зазначається, до цьогорічного рейтингу увійшли 13 осіб — з них дев’ятеро музикантів.

Перше місце вже всьоме посідає культовий американський співак, танцюрист і кіноактор Майкл Джексон, який помер у 2009 році. Доходи від творчості короля поп-музики склали $60 мільйонів.

Forbes зазначає, що кількість прослуховувань його пісень збільшилася з минулорічного $1,8 мільярда до $2,1 мільярда.

Другу сходинку посідає відомий американський співак і актор Елвіс Преслі, який помер у 1977 році. Його статки після смерті склали $39 мільйонів. Наразі тривають зйомки байопіка режисера База Лурмана про життя короля рок-н-ролу.

У трійку лідерів потрапив американський художник-карикатурист Чарльз Шульц який заробив 38 мільйонів доларів. Він змістив на четверту позицію гольфіста Арнольда Палмера. Продані під його ім'ям спортивне спорядження і напої принесли власникам бренду $30 мільйонів.

До рейтингу також потрапили виконавець регі, перший артист Ямайки Боб Марлі ($20 млн), дитячий письменник Доктор Сьюз ($19 млн), британський музикант Джон Леннон ($14 млн), американська кіноакторка Мерілін Монро ($13 млн), американський музикант Прінс ($12 млн), американські репери Ніпсі Гассл ($11 млн) та XXXTENTACION ($10 млн), співачка Вітні Г'юстон ($9,5 млн) та англійський рокмузикант Джордж Гаррісон ($9 млн).