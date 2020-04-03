Від коронавірусу помер британський комік

Відомий комік Едді Лардж помер від коронавірусу COVID-19, яким заразився у лікарні.

Про це повідомив його син Райан Макгінніс, пише Mirror.

«З великим сумом мама і я оголошуємо, що мій батько Едвард Макгінніс (Едді Лардж - ред.) помер у перші години цього ранку Він страждав від серцевої недостатності і, на жаль, перебуваючи в лікарні, заразився коронавірусом, з яким його ослаблене серце не впоралося», - повідомив Райан Макгінніс.

За його словами, через суворі обмеження на тлі коронавірусу родина ми не змогла відвідувати його в лікарні.

Коміку було 78 років.

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Шотландський комедійний актор Едді Лардж став відомим, виступаючи у дуеті Little and Large з Сідом Літтлом.

Дует був створений 1971 року і був найулюбленішим комедійним дуетом у Великій Британії.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 3 квітня зафіксовано 1 мільйон 15 тисяч 877 випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, 53 218 осіб померли, одужали 212 993 людини.

Фото: MDM