У Нідерландах з музею викрали картину Ван Гога - ЗМІ
Укрінформ
У Нідерландах з музею Вільяма Сінгера, що в місті Ларен, вночі невідомі викрали картину нідерландського художника Вінсента Ван Гога.
Про це повідомляє NOS.
“Картина Ван Гога була вкрадена з музею Сінгера в Ларені”, - йдеться у повідомленні.
Невідомі вкрали картину під назвою “Весняний сад”, що була написана у 1884 році.
Цю картину для виставки взяли з художнього музею в місті Гронінген.
Як повідомляв Укрінформ, музей Ван Гога в Амстердамі, який має найбільше у світі зібрання творів видатного художника, через коронавірус, пропонує всім охочим переглянути їх в режимі онлайн.
Музей у столиці Нідерландів має найбільшу у світі колекцію витворів митця: 200 картин, 500 малюнків і близько 700 листів.
Зокрема, тут можна побачити один з найвідоміших шедеврів Ван Гога - "Соняшники".
Фото: GRONINGER MUSEUM