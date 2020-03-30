У Нідерландах з музею викрали картину Ван Гога - ЗМІ

У Нідерландах з музею Вільяма Сінгера, що в місті Ларен, вночі невідомі викрали картину нідерландського художника Вінсента Ван Гога.

Про це повідомляє NOS.

“Картина Ван Гога була вкрадена з музею Сінгера в Ларені”, - йдеться у повідомленні.

Невідомі вкрали картину під назвою “Весняний сад”, що була написана у 1884 році.

Цю картину для виставки взяли з художнього музею в місті Гронінген.

Як повідомляв Укрінформ, музей Ван Гога в Амстердамі, який має найбільше у світі зібрання творів видатного художника, через коронавірус, пропонує всім охочим переглянути їх в режимі онлайн.

Музей у столиці Нідерландів має найбільшу у світі колекцію витворів митця: 200 картин, 500 малюнків і близько 700 листів.

Зокрема, тут можна побачити один з найвідоміших шедеврів Ван Гога - "Соняшники".

Фото: GRONINGER MUSEUM