Ван Дейк і Брейгель-старший: у Німеччині знайшли картини, викрадені 40 років тому

У Німеччині знайшлися картини, викрадені 40 років тому. На той час це була найбільша крадіжка картин у НДР.

Про це повідомляє Spiegel із посиланням на Фонд Schloss Friedenstein.

«40 років тому в м.Гота було вкрадено п’ять картин. Тепер дорогоцінні твори знову з’явилися - після багатомісячних таємних переговорів», - йдеться у статті.

У липні 2018 року анонімні особи звернулися через адвоката до Фонду та заявили, що мають картини, але не надали правдоподібного пояснення їх отримання. Після переговорів через адвоката у вересні цього року картини були таки передані владі. У даний час картини старих майстрів знаходяться в дослідницькій лабораторії Ратген при державних музеях Берліна. Експерти вивчають їх автентичність.

Протягом півтора року криміналісти зі свого боку проводили розслідування та докладали зусиль щодо повернення зображень. Окрім того, зараз порушено справу щодо вимагання грошей. Зокрема, минулого четверга були проведені обшуки, пов’язані зі справою 40-річної давнини.

Картини зникли вночі з 13 по 14 грудня 1979 року з музею замку Фріденштайн у місті Гота, Тюрингія. Це малюнки Франса Гальса, Яна Брейгеля-старшого, Антоніса ван Дейка, Яна Лівенса та Ганса Гольбейна-старшого. Вартість украденого оцінювалася приблизно в п'ять мільйонів марок НДР.

Фото: Spiegel