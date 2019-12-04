Картину Гогена продали на аукціоні за €9,5 мільйона

Роботу французького художника Поля Гогена «Товсте дерево» продали на аукціоні в Парижі за €9,5 млн.

Її купив міжнародний колекціонер, який пообіцяв, що картина залишиться у Франції. Його ім'я не розголошується.

#GAUGUIN Tonight, the Tahitian masterpiece Te Bourao II by Paul Gauguin, created in 1897, was sold at @Artcurial for 9,5 M€ / 10,5 M$ including premium ! Bought by an international collector, he mentions that the painting will remain in France. #auction pic.twitter.com/IWa3rzhC1b — ARTCURIAL (@Artcurial) 3 грудня 2019 р.

Поль Гоген написав «Товсте дерево» в Таїті. Робота входить в цикл з дев'яти творів. З них тільки «Товсте дерево» залишається в приватній колекції. Інші виставлені в провідних музеях світу. Зокрема, в Ермітажі і в Музеї Орсе.

Це не найдороща картина художника, в 2015 році його твір «Коли весілля?» була продана майже за $300 млн.