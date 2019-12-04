Картину Гогена продали на аукціоні за €9,5 мільйона

Картину Гогена продали на аукціоні за €9,5 мільйона

Укрінформ
Роботу французького художника Поля Гогена «Товсте дерево» продали на аукціоні в Парижі за €9,5 млн.

Її купив міжнародний колекціонер, який пообіцяв, що картина залишиться у Франції. Його ім'я не розголошується.

Поль Гоген написав «Товсте дерево» в Таїті. Робота входить в цикл з дев'яти творів. З них тільки «Товсте дерево» залишається в приватній колекції. Інші виставлені в провідних музеях світу. Зокрема, в Ермітажі і в Музеї Орсе.

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Це не найдороща картина художника, в 2015 році його твір «Коли весілля?» була продана майже за $300 млн.

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