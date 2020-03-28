Тома Генкс та його дружина одужали від коронавірусу та повернулися до Штатів

В американського актора Тома Генкса та його дружини Ріти Вілсон завершився коронавірусний карантин, і вони повернулися з Австралії до США.

Про це повідомляє The Daily Mail.

"Том Генкс та Ріта Вілсон повернулися до США після самокарантину в Австралії за результатами діагностування у них Covid-19", - йдеться у повідомленні.

Пара прилетіла до Лос-Анджелеса 27-го березня приватним літаком. Тома та Риту сфотографували дорогою додому.

Вони почали лікування 11 березня в Австралії, де Генкс знімався у фільмі про Елвіса Преслі. Наразі виробництво фільму призупинено через пандемію.

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Як повідомлялося, станом на 28 березня, понад 600 тис. людей у 199 країнах заразилися коронавірусом з початку пандемії, близько 28 тис. людей вже померли.