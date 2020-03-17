Тома Генкса з дружиною виписали із лікарні після лікування від коронавірусу

Американський актор Том Генкс і його дружина Ріта Вілсон пройшли лікування від коронавірусної інфекції в Австралії.

Про це повідомляє CNN з посиланням на представника актора.

«Том Генкс та Ріта Вілсон були виписані з лікарні в штаті Квінсленд в Австралії, зараз вони перебувають на самоізоляції у своєму будинку», - йдеться у повідомленні.

Минулого тижня подружжя повідомило, що заразилося новим коронавірусом SARS-CoV-2 під час роботи в Австралії.

За словами актора, він із дружиною почували себе недобре, тому пройшли тестування на коронавірус, яке дало позитивний результат.

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В Австралії Генкс знімався у фільмі місцевого режисера База Лурмана про Елвіса Преслі. Ріта Вілсон давала концерти на підтримку свого нового альбому та брала участь у зйомці одного з австралійських телешоу.

Як повідомляв Укрінформ, раніше в української і французької акторки та моделі Ольги Куриленко, відомої зокрема за роллю дівчини Джеймса Бонда у черговій стрічці про агента 007 «Квант милосердя», діагностували коронавірус Covid-19.

Станом на ранок 17 березня у світі зафіксовано тих, хто хворів Covid-19 і одужав 79 433 осіб, інфікованих 182 406 осіб, а тих, хто помер – 7 154.

Фото: viva.ua