У Лондоні викрали колекцію зброї Джеймса Бонда

У Лондоні викрали колекцію зброї Джеймса Бонда

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Укрінформ
Колекцію зброї, яка використовувалвся на зйомках фільмів про Джеймса Бонда, викрадено у столиці Великої Британії Лондоні.

Про це повідомляє The Guardian.

"Колекцію вогнепальної зброї, яка використовувалася на зйомках фільмів про Джеймса Бонда, викрадено з будинку в Енфілді на півночі Лондона", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, викрадено пістолети з фільму "Помри, але не зараз", в якому роль агента 007 грав Пірс Броснан, "вальтер ППК" зі стрічки "Вид на вбивство" і унікальний, повністю хромований магнум із "Живи й дай померти", в яких Бонда зіграв Роджер Мур.

Вартість викраденої колекції зброї перевищує 100 тисяч фунтів стерлінгів, проте колекціонери можуть заплатити за них значно більше.

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Утім, на думку поліції, якщо зброю намагатимуться продати, то її одразу впізнають, бо вона було виготовлена на замовлення й добре відома колекціонерам і фанатам "бондіани".

Фото: Snap/Rex/Shutterstock 

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