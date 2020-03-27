У Лондоні викрали колекцію зброї Джеймса Бонда

Колекцію зброї, яка використовувалвся на зйомках фільмів про Джеймса Бонда, викрадено у столиці Великої Британії Лондоні.

Про це повідомляє The Guardian.

"Колекцію вогнепальної зброї, яка використовувалася на зйомках фільмів про Джеймса Бонда, викрадено з будинку в Енфілді на півночі Лондона", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, викрадено пістолети з фільму "Помри, але не зараз", в якому роль агента 007 грав Пірс Броснан, "вальтер ППК" зі стрічки "Вид на вбивство" і унікальний, повністю хромований магнум із "Живи й дай померти", в яких Бонда зіграв Роджер Мур.

Вартість викраденої колекції зброї перевищує 100 тисяч фунтів стерлінгів, проте колекціонери можуть заплатити за них значно більше.

Утім, на думку поліції, якщо зброю намагатимуться продати, то її одразу впізнають, бо вона було виготовлена на замовлення й добре відома колекціонерам і фанатам "бондіани".

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