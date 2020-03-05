Прем’єру нового фільму про Бонда перенесли через коронавірус

Прем’єра нового фільму про Джеймса Бонда «Не час помирати» була перенесена у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє Variety.

«Прем’єра фільму «Не час помирати» - нової картини про Джеймса Бонда – була перенесена з 2 квітня на листопад. Це пов’язано з епідемією коронавірусу», – йдеться в повідомленні.

Стрічка, яка повинна була вийти у світовий прокат у квітні, буде показана у Великій Британії 12 листопада, а в США - 25 листопада. Точні дати виходу в інших регіонах оголосять пізніше.

Як відомо, через коронавірус опинилися зачиненими кінотеатри на таких великих ринках, як Китай, Японія, Південна Корея та Італія, через що в разі виходу в прокат у квітні фільм із 200-мільйонним бюджетом міг би виявитися збитковим.

Слід зауважити, що раніше творці двох найпопулярніших фанатських сайтів, присвячених фільмам про Джеймса Бонда, закликали продюсерів нової серії «бондіани» відкласти прем'єру через спалах коронавірусу.

Як зазначали у відкритому листі засновники сайтів MI6 Confidential і The James Bond Dossier Джеймс Пейдж і Девід Лі, «здоров'я людей має цінуватися більше, ніж графіки прем'єрних показів». Свій лист вони назвали «Не час для нерішучості» - за аналогією з назвою нового фільму про Джеймса Бонда. На думку фанатів «бондіани», перенесення прем'єри не стане надто великим тягарем для кінокомпаній.

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Новий фільм про Джеймса Бонда повинен стати 25-м за рахунком. Головну роль, як і в кількох попередніх фільмах, виконав Деніел Крейг.

Фото: COURTESY OF MGM/NICOLE DOVE