Говоримо з клінічним психологом, доктором медичних наук Олегом Чабаном

Коли весь світ зачинився на карантин, кожен з нас опинився сам на сам із питанням: як не піддатися паніці і пережити цей період?

Лікар розповів, що тривожність – це нормальна адаптаційна реакція. І надав список порад, як вберегтися від страху, який інколи просто паралізує, і з панічними думками, які буквально вибивають із колії.

«Головне, – сказав Олег Чабан, - цінуйте те, що є зараз. Не думайте: «А от що може трапитись…». Може трапитись, а, може, й ні. Цінуйте кожну мить свого життя!».