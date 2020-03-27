Говоримо з клінічним психологом, доктором медичних наук Олегом Чабаном

Говоримо з клінічним психологом, доктором медичних наук Олегом Чабаном

Подкаст
Укрінформ
Коли весь світ зачинився на карантин, кожен з нас опинився сам на сам із питанням: як не піддатися паніці і пережити цей період?

Лікар розповів, що тривожність – це нормальна адаптаційна реакція. І надав список порад, як вберегтися від страху, який інколи просто паралізує, і з панічними думками, які буквально вибивають із колії.

Читайте також: Просто слухай: уривок із книги Донни Тартт «Щиголь»

«Головне, – сказав Олег Чабан, - цінуйте те, що є зараз. Не думайте: «А от що може трапитись…». Може трапитись, а, може, й ні. Цінуйте кожну мить свого життя!».

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-