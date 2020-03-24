Золоту медаль Всесвітнього конкурсу дитячого малюнку, що майже тридцять років поспіль проходить у Японії, здобув юний художник із Тернопільщини.

Про це на своїй сторінці у Facebookповідомила наставник хлопчика із Заводської школи естетичної виховання, викладач-митець Тетяна Витягловська.

«У Токіо уже 27 років проходить Всесвітній конкурс дитячого малюнку «Ie-no-hikari». Цьогоріч для участі у ньому надійшло 18 тисяч 593 малюнки з 73 країн, в тому числі 406 - з України. Приємною стала звістка, що Золоту медаль цього престижного конкурсу здобув малюнок «Вітаю вас, ластів'ятка!» учня нашої Заводської школи естетичного виховання, 13-річного Олександра Жолондека», - пише Витягловська.

Юний художник із Тернопільщини переміг на міжнародному конкурсі в Японії/ Фото із соцмереж

Міжнародний конкурс дитячих малюнків Асоціації «Ie-no-hikari» (з японської «Світ домівки») проводиться серед мистецьких шкіл художнього спрямування. До участі в конкурсі допускаються роботи дітей віком від 6 до 15 років.