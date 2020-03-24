У Львові ініціювали "Антиконцерт" - гроші підуть на боротьбу з коронавірусом

Львівська компанія Gastroli.ua, яка займається організацією концертів та продажем квитків на концерти, фестивалі, театральні вистави та інші події, у часи карантину в Україні ініціює «Антиконцерт», кошти з проданих квитків на який спрямують для боротьби з коронавірусом.

Про це йдеться у відеозверненні CEO Gastroli.ua Ростислава Кулика.

«Кожен бізнес у такий складний час повинен бути не на словах, а на ділі корисним і практичним. Наша ключова компетенція вже майже 15 років – організовувати концерти та продавати на них квитки. Ми це робимо професійно і якісно, і саме зараз, як це не дивно, настав час організувати концерт і продати на нього квитки, – концерт під назвою «Антиконцерт», який немає ні дати, ні часу, ні місця, ні артиста, але дає можливість придбати квиток у нас на сайті. І це не просто квиток, а ваш благодійний внесок. Адже всі кошти, виручені з продажу цих квитків, ми будемо передавати на боротьбу з коронавірусом», – зазначив Кулик.

Для того, щоб долучитися до цієї ініціативи, необхідно придбати квиток за посиланням https://gastroli.ua/tickets/noconcert/buy, зробити його скріншот і викласти у своїй соцмережах із хештегом #Антиконцерт.

Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ, в Україні станом на 13.00 24 березня зафіксовано 97 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.