У Львові ініціювали "Антиконцерт" - гроші підуть на боротьбу з коронавірусом
Про це йдеться у відеозверненні CEO Gastroli.ua Ростислава Кулика.
«Кожен бізнес у такий складний час повинен бути не на словах, а на ділі корисним і практичним. Наша ключова компетенція вже майже 15 років – організовувати концерти та продавати на них квитки. Ми це робимо професійно і якісно, і саме зараз, як це не дивно, настав час організувати концерт і продати на нього квитки, – концерт під назвою «Антиконцерт», який немає ні дати, ні часу, ні місця, ні артиста, але дає можливість придбати квиток у нас на сайті. І це не просто квиток, а ваш благодійний внесок. Адже всі кошти, виручені з продажу цих квитків, ми будемо передавати на боротьбу з коронавірусом», – зазначив Кулик.
Для того, щоб долучитися до цієї ініціативи, необхідно придбати квиток за посиланням https://gastroli.ua/tickets/noconcert/buy, зробити його скріншот і викласти у своїй соцмережах із хештегом #Антиконцерт.
Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ, в Україні станом на 13.00 24 березня зафіксовано 97 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.