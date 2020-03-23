Українська акторка Голлівуду Ольга Куриленко заявляє, що одужала

Українська і французька акторка та модель Ольга Куриленко, відома, зокрема, за роллю дівчини Джеймса Бонда у стрічці про агента 007 «Квант милосердя», одужала від коронавірусу Covid-19.

Про це вона заявила в Instagram.

"Гадаю, я повністю одужала. Коротко про перебіг хвороби: у перший тиждень мені було дуже погано, і я майже весь час лежала з високою температурою і багато спала. Я спала 12 годин уночі і потім ще години 3-4 протягом дня!" - йдеться у дописі акторки.

За її словами, після того, як у неї зійшла температура, з’явився кашель.

"Піднятися було важко. Втома божевільна. Головний біль дикий. Другого тижня температура повністю пішла і з'явився легкий кашель. Втома залишилася. Тепер практично жодних симптомів немає. Тільки трохи кашель є вранці, але потім він повністю йде на весь день. Тепер я насолоджуюся відпочинком і проводжу час із сином. Тримайтеся!" - написала Куриленко.

Як повідомляв Укрінформ, тиждень тому Куриленко заявила, що у неї діагностували коронавірус Covid-19. Весь цей час вона перебувала вдома в ізоляції.

Ольга Куриленко народилася і виросла в Бердянську Запорізької області. Свою кар’єру вона розпочала як модель. Наразі 40-річна акторка мешкає за кордоном.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.

Фото: Instagram Ольги Куриленко