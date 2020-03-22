У безлюдних парках Мілана побільшало зайців.

Про це інформує портал GreenMe.

"Зайці заполонили парки безлюдного Мілана", - йдеться у статті.

Раніше у парках міста вже бачили зайців, але зазвичай ввечері або вночі. Тепер тварини з'являються серед білого дня.

У деякі італійські порти повернулися дельфіни. "Тварини повертають собі території, які раніше забрала людина", - зазначають автори статті.

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Як повідомлялося, кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі станом на 22 березня перевищила 307 тис. осіб. Зафіксовано 13 699 летальних випадків та 96 006 випадків одужання.

Фото: Sabrina Baronio