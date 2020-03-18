Церемонію вручення кінопремії "Золота дзига" проведуть онлайн

Церемонія нагородження переможців Четвертої Національної кінопремії “Золота дзиґа” цьогоріч вперше пройде в онлайн-форматі.

Про це повідомляється на сайті Української кіноакадемії.

«Захід відбудеться, як і планувалось, 28 квітня, проте через ситуацію з поширенням у світі коронавірусу Covid-19 церемонію проведуть у режимі телешоу з прямою трансляцією», - йдеться у повідомленні.

Як зазначає виконавча директорка Української кіноакадемії Анна Мачух, ситуація з поширенням коронавірусу збентежила весь світ і кіноіндустрію зокрема. Зважаючи на рекомендації та з міркувань безпеки прийнято рішення цього року проводити церемонію вручення Четвертої Національної кінопремії “Золота дзиґа” в онлайн-форматі.

«В будь-якому разі, навіть у найбільш складних ситуаціях саме в кіно глядач завжди знаходить розраду. Тож церемонія обов’язково відбудеться і найкращі з найкращих отримають свої нагороди», - запевняє Мачух.

Також зазначається, що подробиці онлайн-церемонії Четвертої Національної кінопремії “Золота дзиґа” буде повідомлено пізніше.

Нагадаємо, номінанти Четвертої Національної кіно премії стали відомі сьогодні.

Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли. На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.

В Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них 2 летальних.

Із 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.