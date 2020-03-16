Arthouse Traffic переносить три фестивалі, четвертий — під питанням

У зв’язку з оголошенням карантину, закриттям кінотеатрів та обмеженням масових заходів компанія Arthouse Traffic переносить свої фестивальні проєкти.

Про це повідомляється на сайті кінокомпанії.

Як зазначається, переносяться Фестиваль європейського кіно на сході України, Французька весна та її кінопрограма (Фестиваль допрем’єрних показів, ретроспективна програма та традиційні Довгі ночі короткого метра). Нові дати проведення будуть повідомлені згодом. Фестиваль “Українська весна”, що мав пройти у Брюсселі з 27 по 29 березня, відкладено попередньо на червень.

Фестиваль австрійського кіно заплановано на 10 квітня, у разі виникнення змін чи перенесення заходу буде повідомлено окремо.

Як повідомляв Укрінформ, перший Фестиваль європейського кіно за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні мав пройти з 19 березня по 1 квітня 2020 року у Маріуполі, Бердянську, Слов’янську, Краматорську, Мелітополі та Сєвєродонецьку і показати шість фільмів-тріумфаторів європейських фестивалів.

Кінопрограма Фестивалю української культури “Українська весна” у Брюсселі мала стартувати 27 березня і представити найактуальніше українське кіно 2019-2020 років – 5 фільмів, створених за державної підтримки, що були вперше показані на фестивалях класу “А”, здобули премії зарубіжних та українських фестивалів і стали глядацькими хітами у прокаті. Також у рамках проєкту планувалася публічна зустріч з українським режисером, письменником і громадським активістом Олегом Сенцовим.