У Токіо рекордно рано почався сезон цвітіння сакури

Нинішній початок сезону цвітіння сакури у столиці Японії став найбільш раннім з 1953 року.

Про це інформує NHK.

«Метеорологічне управління Японії оголосило про початок сезону цвітіння сакури в Токіо. Представники управління у суботу вдень підтвердили, що щонайменше п'ять квіток розкрилися на еталонному дереві сакури у храмі Ясукуні в центрі Токіо», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, це оголошення стало найбільш раннім за всю історію ведення такої статистики з 1953 року.

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Попри те, що у суботу погода в Токіо зіпсувалася, і температура повітря різко впала, за оцінками метеорологів, найімовірніше, вже наступного тижня сакури почнуть квітнути у багатьох районах західної та східної Японії.