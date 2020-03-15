Віденська опера перейшла в онлайн-режим

Віденська державна опера, яка тимчасово закрилася через заходи боротьби з коронавірусом, починає безплатно демонструвати свої вистави в режимі онлайн.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Оскільки в Австрії через коронавірус обмежено масові заходи у приміщеннях за участю понад 100 осіб, Віденська опера (як і решта театрів) скасувала до 2 квітня всі свої вистави.

Однак шанувальники високого мистецтва в усьому світі не залишаться обділеними - Віденська опера започатковує онлайн-показ своїх архівних записів.

Починаючи з неділі, 15 березня, Віденська державна опера щодня безкоштовно транслюватиме записи своїх оперних та балетних вистав через потокову платформу www.staatsoperlive.com.

Стріми розпочинатимуться о 17.00 за центральноєвропейським часом та будуть доступні протягом 24 годин.

Фото: wiener-staatsoper.at