Київські театри перенесли вистави, але усі квитки - дійсні

Київські театри перенесли вистави у зв’язку із введенням у столиці обмежувальних протиепідемічних заходів через поширення коронавірусу, але всі квитки є дійсними.

Про це повідомила директор Департаменту культури Діана Попова, інформує пресслужба КМДА.

«Ми робимо ситуацію в місті максимально комфортною для киян, тому переносимо вистави та кінопокази. Усі квитки залишаються дійсними, змінюється лише дата», – наголосила Попова.

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Вона зазначила, що зміна дат є вимушеним заходом, який допоможе убезпечити киян.

Усі, хто придбав квитки, мають змогу відвідати вистави після закінчення дії обмежувальних заходів.

Як повідомлялося, у столиці введено низку протиепідемічних заходів для запобігання розповсюдження коронавірусу.