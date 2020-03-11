У Галицькому заповіднику прокинулись ведмеді і з’їли перший сніданок

У Галицькому національному природному парку (НПП) ведмеді демонструють весняне пробудження апетиту.

Про це повідомляє Есо-Halych.

«Сезонна дієта. Зима позаду, дика природа лише просинається, використовуючи залишки накопичених восени ресурсів. За мільйони років ведмідь ідеально пристосувався під ці природні ритми. На початку весни їхній апетит до їжі теж лише просинається. Морква - це смачно і корисно. Те, що доктор прописав!», - зазначає Есо-Halych Реабілітація дикої природи.

Раніше у Галицькому НПП ведмеді відкрили сезон купання.

Відомо, що у центр реабілітації дикої природи , що у Галицькому НПП, ведмеді потрапили з Херсонського зоопарку. Для них збудували вольєри з басейном.

Цього сезону через теплу зиму лише одна ведмедиця залягла у сплячку , троє інших увесь час блукали у вольєрі.