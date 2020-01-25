Кличко показав, як хижакам у зоопарку влаштовують “полювання на здобич”

Кличко показав, як хижакам у зоопарку влаштовують “полювання на здобич”

Відео
Укрінформ
Київський міський голова Віталій Кличко нагадав, що реконструкція першої черги Київського зоопарку триває, і показав, як працівники зоопарку годують тигрів та левів.

Відео мер розмістив на своїй сторінці у Facebook.

«Роботи з реконструкції першої черги столичного зоопарку тривають і взимку. Щоб уже навесні відвідувачі змогли оцінити нову вхідну групу, яка тепер буде на розі проспекту Перемоги та вулиці Зоологічної. Також відкриють новий універсальний вольєр для тварин і птахів та приматник. До кінця ж наступного року в Київському зоопарку з’явиться підземний океанаріум», – написав Київський голова.

Також мер зазначив, що життя мешканців зоопарку йде своїм звичаєм.

«Хижакам, наприклад, аби вони не нудьгували, фахівці створюють ситуацію «полювання на здобич». Можуть покласти у вольєрах левів, тигрів, вовків та гієн м’ясо десь на високу колоду, а десь – підвісити на мотузку. І звірі, як у природних умовах, добувають собі їжу», – розповів Кличко.

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Він зауважив, що відвідувачів узимку, зважаючи на погоду, в зоопарку небагато, але мешканці зоопарку завжди раді гостям, які приходять подивитися на них, сфотографуватися.

Як відомо, перша черга реконструкції Київського зоопарку розпочалась наприкінці грудня 2017 року. У грудні 2019 року у КМДА заявили, що роботи з третьої черги реконструкції Київського зоопарку розпочнуться у 2020 році. Серед запланованих робіт – завершення приматника на 7 тисяч кв. м та створення максимально природних умов для утримання тварин, з відкритими просторами та куточками для усамітнення і відпочинку мавп.

У приміщеннях нової вхідної групи на розі проспекту Перемоги та вулиці Зоологічної буде встановлено сучасне інженерне обладнання. Також поблизу входу розмістяться заклади харчування та океанаріум.

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