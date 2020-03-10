У київському музеї з’явилася силіконова копія Кравчука

У київському музеї з’явилася силіконова копія Кравчука

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Укрінформ
У Києві в музеї "Становлення української нації" відкрили силіконову фігуру першого Президента незалежної України Леоніда Кравчука.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі музею.

«Леонід Макарович Кравчук є першим Президентом України, тому його постать є вагомою в історії нашої країни. І власне це презентація нової фігури в експозиції «Видатні українці». Він буде стояти біля Чорновола, власне, як експозиція історії зародження та становлення незалежності нашої країни, яку має знати та поважати кожен українець», - повідомили у пресслужбі.

У музеї "Становлення української нації" відкрили силіконову фігуру Леоніда Кравчука/ Фото: Олена Худякова

У пресслужбі зазначили, що фігура виготовлена, як і всі фігури музею, з унікального силіконового матеріалу «кібершкіри», що дає можливість максимально реалістично передати зовнішність людини.

Над створенням фігури працювали українські скульптори, художники та постижери.

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Прототипом фігури був сам Леонід Кравчук, який пройшов усі етапи сканування.

У музеї «Становлення української нації» представлені понад 100 воскових фігур видатних українців. Серед них Тарас Шевченко, Леся Українка, Степан Бандера та інші відомі реформатори української нації

Леонід Макарович Кравчук - перший Президент України після здобуття нею незалежності (1991–1994), Голова Верховної Ради України у 1990–1991 роках, Народний депутат України у 1990–1991 та 1994–2006 роках, Герой України (2001).

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