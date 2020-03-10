У київському музеї з’явилася силіконова копія Кравчука

У Києві в музеї "Становлення української нації" відкрили силіконову фігуру першого Президента незалежної України Леоніда Кравчука.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі музею.

«Леонід Макарович Кравчук є першим Президентом України, тому його постать є вагомою в історії нашої країни. І власне це презентація нової фігури в експозиції «Видатні українці». Він буде стояти біля Чорновола, власне, як експозиція історії зародження та становлення незалежності нашої країни, яку має знати та поважати кожен українець», - повідомили у пресслужбі.

У музеї "Становлення української нації" відкрили силіконову фігуру Леоніда Кравчука/ Фото: Олена Худякова

У пресслужбі зазначили, що фігура виготовлена, як і всі фігури музею, з унікального силіконового матеріалу «кібершкіри», що дає можливість максимально реалістично передати зовнішність людини.

Над створенням фігури працювали українські скульптори, художники та постижери.

Прототипом фігури був сам Леонід Кравчук, який пройшов усі етапи сканування.

У музеї «Становлення української нації» представлені понад 100 воскових фігур видатних українців. Серед них Тарас Шевченко, Леся Українка, Степан Бандера та інші відомі реформатори української нації

Леонід Макарович Кравчук - перший Президент України після здобуття нею незалежності (1991–1994), Голова Верховної Ради України у 1990–1991 роках, Народний депутат України у 1990–1991 та 1994–2006 роках, Герой України (2001).