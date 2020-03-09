Посольство України у Празі представило виставку

Посольство України у Празі представило виставку "#Шевченко - художник"

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Укрінформ
З нагоди річниці з дня народження великого українського поета й письменника, художника Тараса Григоровича Шевченка у Празі відкрилася виставка його картин.

Про це повідомив у Twitter Посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс.

"До дня народження Тараса Шевченка на зовнішніх стендах посольства України у Празі відкрито виставку "#Шевченко - художник", люб'язно надану нам Національним музеєм Тараса Шевченка", - йдеться у дописі.

Сьогодні, 9 березня, виповнюється 206 років з дня народження українського поета, художника, мислителя Тараса Шевченка.

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