Посольство України у Празі представило виставку "#Шевченко - художник"
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Укрінформ
З нагоди річниці з дня народження великого українського поета й письменника, художника Тараса Григоровича Шевченка у Празі відкрилася виставка його картин.
Про це повідомив у Twitter Посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс.
"До дня народження Тараса Шевченка на зовнішніх стендах посольства України у Празі відкрито виставку "#Шевченко - художник", люб'язно надану нам Національним музеєм Тараса Шевченка", - йдеться у дописі.
До дня народження Тараса Шевченка на зовнішніх стендах посольства України у Празі відкрито виставку "#Шевченко - художник", люб'язно надану нам Національним музеєм Тараса Шевченка. pic.twitter.com/b5F3pqDZ6m— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) March 9, 2020
Сьогодні, 9 березня, виповнюється 206 років з дня народження українського поета, художника, мислителя Тараса Шевченка.